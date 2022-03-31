Тепер російські військові активно чіпляються до фермерів. Вони крадуть зокрема їхню техніку, повідомляє 24 канал.

Важливо На Тернопільщині аграрній техніці дозволили працювати по ночах

У фермерів крадуть техніку і добрива

В одному із сіл на Запоріжжі окупанти забрали всі добрива фермера для сільгоспробіт. Селяни вважають, що ворожі військові продаватимуть крадене іншим фермерам.

В іншого запорізького фермера забрали трактор і не повідомили, чи повертатимуть.

Селян закликають до посівної

Окрім цього, окупанти активно намагаються залучити аграріїв до посівної. Мовляв, "сійте, зберете врожай, все буде нормально".

Зауважимо, що вже у 20 областях України почалася посівна. Її буде можливість провести на 6 мільйонах гектарів землі.