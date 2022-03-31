Теперь российские военные активно пристают к фермерам. Они воруют, в частности, их технику, сообщает 24 канал.

Важно На Тернопольщине аграрной технике разрешили работать по ночам

У фермеров воруют технику и удобрения

В одном из сел на Запорожье оккупанты забрали все удобрения фермера для сельхозработ. Жители сел считают, что враг будет продавать украденное другим фермерам.

У другого запорожского фермера забрали трактор и не сказали, собираются ли возвращать.

Селян призывают к посевной

Кроме этого, оккупанты активно пытаются привлечь аграриев к посевной. Мол, "сейте, соберете урожай, все будет нормально".

Заметим, что уже в 20-ти областях Украины началась посевная. Ее можно будет провести на 6 миллионах гектаров земли.