Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге сказал, что это положительная новость. Ведь в прошлом году в это время посевная началась только в 15 регионах, передает 24 канала.

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Также он сообщил, что, согласно данным, посевную можно будет провести на 6 миллионах гектаров земель. Это всего на 20% меньше той площади, которая была засеяна в 2021 году.

Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу, – обратился к аграриям Денис Шмигаль.

Ранее Владимир Зеленский уверял, что Украине хватит собственного продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам. Украина – один из важнейших мировых экспортеров продовольствия. Аграрная продукция нашей страны является основой стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира.