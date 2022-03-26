Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 марта в своем выступлении на 20-м Дохийском форуме, который проходит в Катаре, сообщает 24 канал.

Он напомнил, что Украина – один из важнейших мировых экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны – это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира.

Сегодня, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие никто не застрахован. Да и невозможно застраховаться, если еды не будет хватать просто физически, – сказал Зеленский.

Оккупанты хотят создать глобальные угрозы

Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые необходимы для посевной, а также заблокировали морские порты.

Отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам. Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны,

– призвал Зеленский.

Он отметил, что санкционная политика против России, все ограничения, которые были наложены на Россию, направлены только на одно – чтобы Россия стала искать мира и не создавала глобальных угроз.

Владимир Зеленский призвал все государства присоединиться к этому и заставить Россию прекратить войну против Украины и остановить любые попытки сломать глобальную стабильность.