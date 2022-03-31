Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу сказав, що це позитивна новина. Адже минулого року у цей же час посівна почалась лише в 15 регіонах, передає 24 канал.

До теми Відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах, – Зеленський

Також він повідомив, що згідно з даними, посівну можна буде провести на 6 мільйонах гектарів земель. Це лише на 20% менше від тієї площі, яку було засіяно 2021 році.

Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі, – звернувся до аграріїв Денис Шмигаль.

Раніше Володимир Зеленський запевняв, що Україні вистачить власного продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах. Україна – один із найважливіших світових експортерів продовольства. Аграрна продукція з нашої країни є основою стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу.

Брифінг Дениса Шмигаля за 31 березня: дивіться відео