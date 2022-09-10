А сам комбайн с оккупантами взорвался на своей же мине еще месяц назад – 9 августа. Об этом 24 каналу на условиях анонимности рассказал сам владелец комбайна.

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Мужчина сообщил, что ранее оккупанты ворвались в его домой и забрали дорогой комбайн. На обнародованных фото и видеокадрах можно увидеть, что техника совсем новая. К сожалению, такая участь постигла и других фермеров в регионе – россияне массово воруют их технику.

Опровержение заявления предателя стремоусова

9 сентября – то есть через месяц после инцидента с комбайном – гауляйтер Херсона стремоусов обнародовал видео на котором говорит бред на фоне взорванной техники. По его словам, комбайн взорвался на мине, которую "заложили украинские военные".

Водитель комбайна, по его утверждению, остался в живых. А вот "хлеб убрать не успели", посетовал предатель Украины. Согласитесь, максимально странная позиция коллаборанта, вспоминая, как россия еще пару месяцев назад блокировала экспорт украинского зерна, минировала поля и не давала фермерам собирать урожай на оккупированных территориях. А то, что удавалось собрать, россия, в лучших традициях государства-террориста, вывозила на свою территорию.

Лживые слова стремоусова: смотрите видео

24 каналу удалось связаться с фермером и владельцем этого комбайна. Он рассказал, что его друг приехал на место происшествия и подробно снял серию и номер техники. Он сравнил ее с документами, которые у него были на комбайн, и все сошлось. На видео – именно тот комбайн, который россияне украли у фермера из Херсонской области.

Конечно же, стремоусов "забыл" указать, что взорвался на мине "ворованный" путинскими приспешниками комбайн.

В каком состоянии комбайн: смотрите видео



Заводской номер комбайнов совпадает / Коллаж 24 канала

Заметим, что еще в апреле россияне на оккупированных территориях начали воровать фермерскую технику, чтобы сорвать посевные работы. А в одном из сел в Запорожье оккупанты забрали все удобрения фермера для сельхозработ. Фермеры считают, что вражеские военные делали это, чтобы продавать ворованное другим фермерам.

Также ранее обнародовали данные, что оккупанты требовали у фермеров отдать им до 70% будущего урожая. А посадить они должны только зерновые и подсолнечник. В то же время, некоторых фермеров еще и заставляют рыть окопы своей техникой.