В сети сообщают, что в Новой Каховке в ночь на 15 сентября была уничтожена вражеская база , пишет 24 канал. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что базу россиян уничтожили утром 15 сентября.

Кстати В Херсоне оккупанты захватили библиотеку и банк, в Новой Каховке рейдернули энергокомпанию

Уничтожено много техники оккупантов

В сети публикуют фото уничтоженной базы российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Пользователи соцсетей пишут, что "хлопок" произошел ночью.

На фотографиях видно, что сильно пострадала разнообразная техника российских оккупантов. Также не поздоровилось и самим захватчикам, которые снова "курили не в том месте".

"Хлопок" в Новой Каховке / Фото СтратКом ВСУ

ВСУ ударили по оккупантам в Херсонской области

Украинские военные 14 сентября нанесли удар по вражеским колоннам на Херсонщине. В ОК "Юг" заявили, что удалось поразить скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани, а также Дудчан.

Кроме того, там дополнительно зафиксировали попадание в боеприпасы. Также ВСУ еще раз отработали по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста.

В ОК "Юг" заявляли, что почти вся Херсонщина под огневым контролем ВСУ. Украинские военные постепенно продвигаются, когда враг паникует.

Депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань информировал, что почти каждый день по расположениям россиян на Херсонщине "прилетает".

Узнайте больше – вся Херсонщина под огневым контролем ВСУ: смотрите видео