В ОК "Юг" заявили, что поразить удалось скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани, а также Дудчан. Кроме того, там дополнительно зафиксировали попадание в боеприпасы.

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнение огневых задач, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского,
– говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 14 сентября удалось уничтожить:

  • 27 оккупантов;
  • 2 единицы автомобильной техники.

Общие потери враги

Всего по состоянию на 14 сентября ликвидировали уже 53 650 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:

  • танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;
  • РСЗО – 311 единиц;
  • средств ПВО – 167 (+2) единиц;
  • самолетов – 246 (+2) единицы;
  • вертолетов – 215 единиц (+2);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) единицы;
  • крылатых ракет – 233 единицы;
  • кораблей и катеров – 15 единиц.

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