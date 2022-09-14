В ОК "Південь" заявили, що уразити вдалося скупчення ворожої сили та техніки у районі Голої Пристані, а також – Дудчан. Окрім того, там додатково зафіксували влучання у склад боєприпасів.
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Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань, зокрема й по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського,
– мовиться у повідомленні.
За попередніми даними, у ніч на 14 вересня вдалося знищити:
- 27 окупантів;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Загальні втрати вороги
Загалом станом на 14 вересня ліквідували вже 53 650 окупантів. Окрім того, знищити вдалося:
- танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 167 (+2) одиниць;
- літаків – 246 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 215 одиниць (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 233 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць.
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