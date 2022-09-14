В ОК "Південь" заявили, що уразити вдалося скупчення ворожої сили та техніки у районі Голої Пристані, а також – Дудчан. Окрім того, там додатково зафіксували влучання у склад боєприпасів.

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Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань, зокрема й по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського,
– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, у ніч на 14 вересня вдалося знищити:

  • 27 окупантів;
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

Загальні втрати вороги

Загалом станом на 14 вересня ліквідували вже 53 650 окупантів. Окрім того, знищити вдалося:

  • танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;
  • РСЗВ – 311 одиниць;
  • засобів ППО – 167 (+2) одиниць;
  • літаків – 246 (+2) одиниці;
  • гелікоптерів – 215 одиниць (+2);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;
  • крилатих ракет – 233 одиниці;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць.

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