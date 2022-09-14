ВСУ продолжают наступление

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что каждый день в том или ином районе Херсонской области "прилетает" в расположение захватчиков.

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По словам Хланя, Вооруженные Силы продолжают контрнаступательные действия – сейчас бои идут в основном возле Давыдова Брода.

Мы держим кулаки, верим в Вооруженные Силы Украины, верим в победу. Деоккупация продолжается. Хоть и медленно, но продолжается,

– констатировал он.

Депутат облсовета объяснил, что оккупанты успели закрепиться и усилиться в Херсонской области. Однако освобождение территорий все равно продвигается.

Какая ситуация в освобожденных населенных пунктах

Военные деоккупируют села, а потому на передний план выходит необходимость помочь оставшимся там людям в зоне боевых действий и под оккупацией. Их нужно обеспечить едой, строительными материалами для восстановления домов. Хлань подчеркнул, что главный вопрос – подготовка к зиме.

"Там все разбито, все разломано, люди живут в крайне плохих условиях. Электричества сейчас почти нигде нет в освобожденных селах, воду привозят исключительно волонтеры. Поэтому сейчас людям нужно помогать", – подытожил он.

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Россияне обстреливают освобожденные территории Херсонской области

После того, как Генштаб ВСУ официально подтвердил деоккупацию некоторых населенных пунктов Херсонской области, оккупанты начали активнее их обстреливать – они оказались под артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами. Как пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, враг пытается держать под контролем то, что потерял.