Для успеха ВСУ в Херсонской области нужно остановить поставки вражеского оружия в Херсонскую область из Крыма. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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"Сначала нужно взять перешеек под огневой контроль. Если наши войска будут в Бериславе, то мы это сможем сделать. Остается 80 километров. Мы можем достать до цели HIMARS и имеющимися у нас боеприпасами. Если мы будем в Бериславе, то перекроем перешеек и перекроем кислород группировке, которая располагается в Херсонской области", – сказал эксперт.

Нарожный считает, что в случае Херсона время на нашей стороне, потому что не нужно идти в атаку и жертвовать бойцами и техникой. Надо ждать.

Причина успеха ВСУ

По словам эксперта, российской армии по количеству мало, чтобы содержать столь огромный фронт. Именно поэтому украинские защитники смогли реализовать успешное контрнаступление в Харьковской области. Военные сделали отвлекающий маневр и оказывали давление в Херсонской области.

Элитные войска, которые действительно могли сопротивляться, перешли в Херсонскую область. После этого ВСУ нанесли удар и прорвали на 2–5 километров первую линию. Завели туда бронетанковые войска. Дальше уже дело техники, поскольку наши войска высокомобильные и могут быстро передвигаться, – объяснил Нарожный.

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