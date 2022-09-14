Для успіху ЗСУ у Херсонській області потрібно зупинити постачання ворожої зброї на Херсонщину з Криму. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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"Спочатку треба взяти перешийок під вогневий контроль. Якщо наші війська будуть в Бериславі, то ми це зможемо зробити. Залишається 80 кілометрів. Ми можемо дістати до цілі HIMARS та боєприпасами, які в нас є. Якщо ми будемо в Бериславі, то перекриємо перешийок і перекриємо кисень угрупованню, яке розташовується в Херсонщині", – сказав експерт.

Нарожний вважає, що у випадку Херсонщини час на нашому боці, бо не треба йти в атаку й жертвувати бійцями та технікою. Треба очікувати.

Причина успіху ЗСУ

За словами експерта, російської армії за кількістю мало, щоб утримувати такий величезний фронт. Саме через це українські захисники змогли реалізувати успішний контрнаступ на Харківщині. Військові зробили відвертальний маневр і чинили тиск на Херсонщині.

Елітні війська, які дійсно могли чинити якийсь спротив, перейшли на Херсонщину. Після цього ЗСУ зробили удар й прорвали на 2– 5 кілометрів першу лінію. Завели туди бронетанкові війська. Далі вже справа техніки, оскільки наші війська високомобільні й можуть швидко пересуватися, – пояснив Нарожний.

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