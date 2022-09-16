Одним з таких агітаторів є глава чечні рамзан кадиров. Він закликає чоловіків "не чекати на оголошення воєнного стану", а добровільно долучитися до війська.

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У росії масово закликають людей вступати у військо

Кадиров заявив, що кожен суб'єкт росії повинен "довести свою готовність допомогти". Для цього, мовляв, потрібно залучити щонайменше 1 тисячу військових. Такі тези активно транслюють і російські пропагандисти та губернатори. Так званий "керівник" окупованого Криму сергій аксьонов оголосив про формування на півострові 2 "добровольчих батальйонів" на підтримку закликів кадирова.

Кремль та державні ЗМІ раніше не проводили заклики до вербування по всій країні, а натомість доручали це місцевим чиновникам і ЗМІ.

Речник кремля дмітрій пєсков 12 липня невиразно привітав створення батальйонів, тоді як 47 лояльних суб'єктів федерації рекламували та фінансували кампанію набору регіональних добровольчих батальйонів,

– заявили аналітики ISW.

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Вони припускають, що таке вербування може забезпечити більшу підтримку кремля серед націоналістичних діячів, які дедалі більше критикують російське міноборони. Водночас дослідники американського Інституту вивчення війни не впевнені, що цей рух не призведе до створення великої кількості боєздатних військ.

У росіян потужні втрати на Харківщині

Після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині у ворожого війська – колосальні втрати. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вивели окремі підрозділи на окуповану Луганщину. Тепер їх переформують. Крім того, через велику кількість постраждалих ворог перепрофільовує цивільні лікарні під військові госпіталі.

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