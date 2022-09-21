Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що на території Запорізької та Херсонської області окупанти будуть проводити найжорстокіші заходи мобілізації. Політик закликає терміново покинути тимчасово окуповані території, поки це ще можливо.

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Врятуватись шансів не буде

Мер Мелітополя каже, що окупаційна влада влаштує справжнє полювання за чоловіками. Тих, хто не захоче воювати на стороні противника, чеченські "заградзагони" просто закатують.

За новим наказом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд із тимчасово окупованої частини Запорізької області дозволятиметься лише за наявності спецперепусток.

Окупанти будуть "випускати" чоловіків тільки на фронт,

– стверджує Іван Федоров.

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Мобілізація в росії: актуальні новини

Ранкова звістка про часткову мобілізацію вже викликала чималу паніку в росіян. Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тисяч громадян. Однак в указі про мобілізацію немає гранично допустимої кількості осіб, як і загалом якихось обмежень. Це потенційно дозволяє владі мобілізувати до війська будь-кого.

За словами голови комітету держдуми з оборони росії андрія картаполова, основна частина призовників буде з центральних та західних регіонів країни . Політик також зазначив, що "кожен суб'єкт отримує рознарядку зі своїх можливостей".

. Політик також зазначив, що "кожен суб'єкт отримує рознарядку зі своїх можливостей". Українці з гумором відреагували на рішення президента росії. Мережа вибухнула мемами про російську мобілізацію.

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