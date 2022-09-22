Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, политика путина в отношении Украины полностью провалилась. Сейчас диктатор пытается выкрутиться из достаточно затруднительной ситуации.

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Путин хочет как можно быстрее провести "референдумы"

Стуканов напоминает, что путин хотел провести "референдумы" еще весной – если не в марте, то в апреле. Они рассчитывали на скорейшее поражение ВСУ и даже на захват Киева, чтобы посадить там свою марионетку.

Этот план провалился. Поэтому путин решил захватить полностью территорию Луганской и Донецкой областей, чтобы провести там "референдумы". А также – на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Планировалось все сделать 11 сентября, когда в россии так называемый "единый день голосования".

Но опять-таки ничего не вышло. В июле россия вышла на пик своих завоевательных возможностей, а уже в августе и сентябре ВСУ начали перехватывать инициативу. Поэтому путин понимает – немного еще подождет и будет еще большие проблемы.

Мы видим, что путин испугался. Он находился в панике, потому что понимал еще 2-3-4 недели, и он начнет терять кусок за куском территории других областей. И его идея с "референдумом" накроется медным тазом,

– подчеркивает Стуканов.

Дальше начнется ядерный шантаж в отношении Европы

Стуканов предполагает, что сейчас путин хочет зафиксировать свои "территориальные достижения", проведя "референдумы" и "присоединив" территорию к россии. Дальше диктатор включит ядерный шантаж – мол, эти территории теперь его, поэтому он может использовать ядерное оружие. Так, путин попытается заставить Запад не давать Украине дополнительное вооружение, чтобы освобождать эти территории, и принудить Киев к переговорам.

Кроме того, после контрнаступления ВСУ в Харьковской области серьезный удар получили и коллаборанты. Оккупанты рассказывали, что "мы здесь навсегда", а затем оперативно скрылись.

В один момент россияне скрылись, и все коллаборанты смотрят – а где же россия. Вы ведь обещали. Это нанесло чрезвычайно тяжелый удар по всем коллаборантам и на Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Они так же выглядывают окно и думают, не придет ли сюда завтра ВСУ,

– считает Стуканов.

Понятно, что страны Запада вообще не признают эти фейковые "референдумы". Такие меры в условиях оккупации, когда сбежали миллионы людей, а в украинском законодательстве нет ничего о региональных референдумах – просто ничтожны.

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Напомним, оккупанты и коллаборанты хотят провести фейковые "референдумы" на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября. А 21 сентября путин цинично заявил, что поддержит "референдумы", потому что не может "кинуть людей".

По данным СБУ, террористы из донецка вообще хотят привлечь к этому шабашу несовершеннолетних детей.