Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, політика путіна щодо України повністю провалилася. Зараз диктатор намагається викрутитися із досить скрутної ситуації.

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Путін хоче якнайшвидше провести "референдуми"

Стуканов нагадує, що путін хотів провести "референдуми" ще навесні – якщо не в березні, то в квітні. Вони розраховували на швидку поразку ЗСУ та навіть на захоплення Києва, щоб посадити там свою маріонетку.

Цей план провалився. Тому путін вирішив захопити повністю територію Луганської та Донецької областей, щоб провести там "референдуми". А також – на територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Планувалося все зробити 11 вересня, коли в росії так званий "єдиний день голосування".

Але знову-таки нічого не вийшло. У липні росія вийшла на пік своїх завойовницьких можливостей, а вже в серпні та вересні ЗСУ почали перехоплювати ініціативу. Тому путін розуміє – трошки ще зачекає і матиме ще більші проблеми.

Ми бачимо, що путін злякався. Він перебував у паніці, бо розумів – ще 2-3-4 тижні, і він почне втрачати шматок за шматком території інших областей. І його ідея з "референдумом" накриється мідним тазом,

– наголошує Стуканов.

Далі почнеться ядерний шантаж до Європи

Стуканов припускає, що зараз путін хоче зафіксувати свої "територіальні здобутки", провівши "референдуми" та "приєднавши" територію до росії. Далі диктатор увімкне ядерний шантаж – мовляв, ці території тепер його, тому він може використати ядерну зброю. Так путін спробує змусити Захід не давати Україні додаткове озброєння, щоб звільняти ці території, та змусити Київ до переговорів.

Крім того, після контрнаступу ЗСУ на Харківщині серйозний удар отримали і колаборанти. Окупанти розповідали, що "ми здєсь навсєгда", а потім оперативно втекли.

В один момент росіяни втекли, і всі колаборанти дивляться – а де ж росія. Ви ж обіцяли. Це завдало надзвичайно важкого удару по всіх колаборантах і на Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Вони так само визирають вікно і думають, чи не прийде сюди завтра ЗСУ,

– вважає Стуканов.

Зрозуміло, що країни Заходу взагалі не визнають ці фейкові "референдуми". Такі заходи в умовах окупації, коли втекли мільйони людей, а в українському законодавстві немає нічого про регіональні референдуми – просто нікчемні.

Це був удар по престижу путіна – Стуканов про плани путіна щодо "референдумів": дивіться відео

Нагадаємо, окупанти та колаборанти хочуть провести фейкові "референдуми" на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 по 27 вересня. А 21 вересня путін цинічно заявив, що підтримає "референдуми", бо не може "кинути людей".

За даними СБУ, терористи з донецька взагалі хочуть залучити до цього шабашу неповнолітніх дітей.