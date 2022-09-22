Під час сьогоднішньої зустрічі у Нью-Йорку представники G7 рішуче засудили заяву росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває в окупації.

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Ці "референдуми" не можуть бути справедливими

Лідери "Великої сімки" наголосили, що будь-які референдуми на тимчасово окупованих територіях, які проводяться в умовах присутності російських військових, а також референдуми на фоні залякування та насильницької депортації не можуть бути вільними чи справедливими.

Будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та ООН. Тож G7 закликали всі держави засуджувати будь-які референдуми на захоплених росією територіях та не визнавати їхні результати.

Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– мовиться у повідомленні.

Крім цього, світові лідери закликали росію негайно припинити фільтраційні операції та примусову депортацію українських громадян до країни-агресорки.

Україна має право захищатися від російської агресії

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та Верховний представник підтвердили законне право України захищати себе від неспровокованої та невиправданої агресивної війни росії. Україна має право відновити повний контроль над своєю територією в межах її міжнародно визнаних кордонів збройним шляхом.

Крім цього, світові лідери вітали мужність та успіхи Збройних сил України у нинішньому контрнаступі.

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