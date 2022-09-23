Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що перше, це розміщення скриньок для "голосування" на прибудинковій території, на цих локаціях не передбачений суворий контроль, а зробили це, аби "всі охочі могли проголосувати".

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Звісно, це потім використають для пропагандистських відео, аби продемонструвати масу прихильників.

"Окупанти анонсували, що так звані "референдуми" пройдуть на всіх територіях Херсонської та Запорізької областей, як це буде відбуватись – не важко здогадатися, що всі ці голосування не що інше, як імітація", – зазначає активіст.

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За його словами, небезпечним є інший спосіб проведення – квартирний обхід. Часу для таких дій чимало, але оскільки більшість комісій на сформовані належно, то ймовірно, саме системного обходу не буде.

Володимир Молчанов херсонський активіст Але якщо до вас все ж навідаються, то краще зробити вигляд, що ви не вдома. На Херсонщині є 809 дільниць, які існують стаціонарно в українській правовій системі, окупантам нібито вдалось сформувати 198 дільниць. Тобто 1 окупаційна до 4 українських, але за умов готовності до "референдуму", у цих комісій навряд буде час, аби обійти всіх виборців

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Активіст додає, якщо вас все ж заскочили вдома, то краще все ж відмовлятися, бо за це загрожує 12 років із конфіскацією майна. "Враховуючи досвід Харківщини, всі розуміють, що росія ніде не буде довго", – додає Молчанов.

Не треба вступати із ними в суперечку, варто просто обережно їх ігнорувати,

– застерігає діяч.

І нарешті, варіант стаціонарний у дільницях, каже Молчанов. За його словами, у окупантів велика проблема із списками, особливо на Запоріжжі. Тому найкращий варіант – просто зникнути ненадовго.