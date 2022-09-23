Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов . Он также отметил, что первое это размещение ящиков для "голосования" на придомовой территории, на этих локациях не предусмотрен строгий контроль, а сделали это, чтобы "все желающие могли проголосовать".

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Конечно, это потом используют для пропагандистских видео, чтобы продемонстрировать массу поклонников.

"Оккупанты анонсировали, что так называемые "референдумы" пройдут на всех территориях Херсонской и Запорожской областей, как это будет происходить – не трудно догадаться, что все эти голосования не что иное, как имитация", – отмечает активист.

Как действовать в совете обхода квартир через "референдум" в Херсоне

По его словам, опасен другой способ проведения – квартирный обход. Времени для таких действий немало, но поскольку большинство комиссий сформированы должным образом, то вероятно, именно системного обхода не будет .

Владимир Молчанов херсонский активист Но если к вам все же наведаются, то лучше сделать вид, что вы вне дома. В Херсонской области есть 809 участков , которые существуют стационарно в украинской правовой системе, оккупантам якобы удалось сформировать 198 участков . То есть 1 оккупационная до 4 украинских, но при условии готовности к "референдуму", у этих комиссий вряд ли будет время, чтобы обойти всех избирателей

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Активист добавляет, если вас все же заскочили дома, то лучше все же отказываться, потому что за это грозит 12 лет с конфискацией имущества. "Учитывая опыт Харьковщины, все понимают, что Россия нигде не будет долго ", – добавляет Молчанов.

Не надо вступать с ними в спор, следует просто осторожно их игнорировать,

– предостерегает деятель.

И, наконец, вариант стационарный в участках, говорит Молчанов. По его словам, у кафиров большая проблема со списками, особенно на Запорожье. Поэтому самый лучший вариант – просто исчезнуть ненадолго.