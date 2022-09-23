"Референдум" оккупантов противоречит международному праву и уставу ООН. Оккупационные власти запланировали голосование на захваченных территориях 23-27 сентября.

Важно Россия планирует "референдум" на оккупированных территориях: что советуют делать украинцам

Места проведения "референдума" в Херсоне

Активисты движения "Желтая лента" опубликовали личные данные так называемых глав "избирательных комиссий".

Наши глаза работают по всей временно оккупированной территории Украины, оккупантам негде спрятаться,

– говорится в сообщении.

Активисты обнародовали данные о 12 местах, где хотят устроить "голосование", а также фамилии и номера мобильных телефонов предателей.

Местных жителей просят звонить коллаборантам и делать их жизнь невыносимой.

Что известно о "референдуме" в Херсонской области

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо отметил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии.

Организацию "референдума" могут отменить два фактора – военный и политический. В любом случае "волеизъявление", инициированное кремлем на захваченных землях, не будет иметь легитимности и будет символическим.

Зачем кремлю фальсифицированные результаты голосования

В Институте изучения войны считают, что прежде всего эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию.

Кремль может использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины.

всех оккупированных частей Украины. Путин, вероятно, надеется улучшить возможности россии по формированию вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию.

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