"Референдум" оккупантов противоречит международному праву и уставу ООН. Оккупационные власти запланировали голосование на захваченных территориях 23-27 сентября.

Важно Россия планирует "референдум" на оккупированных территориях: что советуют делать украинцам

Места проведения "референдума" в Херсоне

Активисты движения "Желтая лента" опубликовали личные данные так называемых глав "избирательных комиссий".

Наши глаза работают по всей временно оккупированной территории Украины, оккупантам негде спрятаться,
– говорится в сообщении.

Активисты обнародовали данные о 12 местах, где хотят устроить "голосование", а также фамилии и номера мобильных телефонов предателей.

Местных жителей просят звонить коллаборантам и делать их жизнь невыносимой.

Что известно о "референдуме" в Херсонской области

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо отметил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии.

Организацию "референдума" могут отменить два фактора – военный и политический. В любом случае "волеизъявление", инициированное кремлем на захваченных землях, не будет иметь легитимности и будет символическим.

Зачем кремлю фальсифицированные результаты голосования

  • В Институте изучения войны считают, что прежде всего эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию.
  • Кремль может использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины.
  • Путин, вероятно, надеется улучшить возможности россии по формированию вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию.

Вас может заинтересовать – СБУ перехватила российские документы по "референдуму" в Херсонской области: смотрите видео