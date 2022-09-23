"Референдум" окупантів суперечить міжнародному праву і статуту ООН. Окупаційна влада запланувала голосування на захоплених територіях 23-27 вересня.

Важливо росія планує "референдум" на окупованих територіях: що радять робити українцям

Місця проведення "референдуму" у Херсоні

Активісти руху "Жовта стрічка" опублікували особисті дані так званих голів "виборчих комісій".

Наші очі працюють по всій тимчасово окупованій території України, окупантам немає де сховатись,

– йдеться у повідомленні.

Активісти оприлюднили дані про 12 місць, де хочуть влаштувати "голосування", а також прізвища та номери мобільних телефонів зрадників.

Місцевих мешканців просять телефонувати колаборантам та робити їх життя нестерпним.

Що відомо про "референдум" на Херсонщині

Гауляйтер Херсонщини володимир сальдо зазначив, що так звана "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу росії.

Організацію "референдуму" можуть скасувати два фактори – це військовий та політичний. У будь-якому випадку "волевиявлення", ініційоване кремлем на захоплених землях, не матиме легітимності й буде символічним.

Для чого кремлю фальсифіковані результати голосування

В Інституті вивчення війни вважають, що насамперед ці псевдореферендуми спрямовані на внутрішню аудиторію.

Кремль може використати сфальсифіковані результати фіктивних референдумів для незаконної анексії всіх окупованих частин України.

всіх окупованих частин України. Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості росії щодо формування збройних сил, закликавши росіян йти добровольцями на війну, аби "захистити" нещодавно заявлену російську територію.

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