Будь-яке "волевиявлення", ініційоване кремлем на захоплених землях, не матиме легітимності й буде символічним. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст переконаний, що якщо росіяни відступлять з Правобережжя Херсонщини, вони й надалі плануватимуть проведення "референдумів" щодо "приєднання до росії".

Єдине, що може завадити, крім українського наступу – це внутрішньополітичні міркування. Це може бути небажання окремої частини чиновників приймати регіони або ж не приймати їх – у разі позитивного результату (а іншого вони й не "намалюють"). Тому не факт, що 4 листопада цей "референдум" буде,

– пояснив Молчанов.

За його словами, у будь-якому випадку таке "волевиявлення" точно не буде реалістичним, тому що проблеми з логістикою лише збільшуватимуться для росіян.

"Не тільки на правому березі, але й на лівому. Так само можливі члени "комісій" розуміють, що по ним обов'язково потім щось "прилетить". Тут "випадкових" цивільних бути не може: всі хто прийшов на референдум з будь-якою метою, то є законна воєнна ціль. Тому, у разі спроб імітувати референдум, багато хто відправиться святкувати його на "концерт кобзона", – додав активіст.

Чи продовжується підготовка до "референдумів" на Херсонщині: дивіться відео

На його думку, зараз не потрібно думати, що імітація рефередуму вже зірвана, поза залежністю від того, яку територію окупанти контролюватимуть.

"Треба лише зменшувати можливість для реальної імітації. Щобільше, навіть для Харківської області окупанти можуть провести "референдум" на території бєлгородської області серед колаборантів і до 10 тисяч "рускомірців", які втекли зі звільнених територій на автомобілях. Їм немає різниці, як проводити це "волевиявлення", – резюмував Молчанов.

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Псевдореферендум на Херсонщині: що відомо

На Херсонщині потроху створюють "комісії" для псевдореферендуму. Туди зараховують як колаборантів, так і звичайних безробітних.

Російські загарбники на окупованих територіях намагаються здобути прихильність місцевих жителів. Для цього вони пробують ввести в оману пенсіонерів.

Загарбники вже декілька разів переносили дату псевдореферендуму на Херсонщині. Та херсонський активіст Володимир Молчанов вважає, що в окупантів не вийде ні провести псевдореферендум, ні зімітувати його.

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