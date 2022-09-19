В українській розвідці повідомили, що росіяни провели збори в селищі Мирне на окупованій території Херсонщини. За даними розвідки, на зборах обговорювали питання отримання російських паспортів та майбутнього пенсійного забезпечення.

До речі Референдуми на окупованих територіях: вороги визнають, що їх буде неможливо провести, – ISW

Окупанти провели збори під дулами автоматів

На зборах окупанти наплели свої фантазії про пенсіонерів у росії та те, що їх буцімто відправляють у мандрівки.

Представники окупаційної адміністрації розповіли про "високий рівень життя" пенсіонерів у росії. А також, що кожного з них влада обов'язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі",

– розповіли в ГУР МО.

Повідомляється, що на так званих зборах місцевих жителів, які відбулися за участі російських військових, також обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції".

Окупанти відкрито заявили, що готові брати до своїх рядів будь-кого. Зокрема, на зборах було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.

Яка ситуація на Херсонщині

Збройні Сили України проводять контрнаступ на декількох напрямках, серед яких і Херсонський. ЗСУ взяли під вогневий контроль логістику ворога, проте росіяни не полишають спроб перекидати сили на правий берег Дніпра.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що український контрнаступ у Херсонській області прогресує. Окупанти намагаються уповільнити контрнаступ, щоб відступити на більш придатні для оборони позиції. Водночас загарбники не намагаються його зупинити чи повернути назад.

Загарбники вже декілька разів переносили дату псевдореферендуму на Херсонщині. Та херсонський активіст Володимир Молчанов вважає, що в окупантів не вийде ні провести псевдореферендум, ні зімітувати його.

Важливо – ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині: дивіться відео