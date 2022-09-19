Про це розповів директор дослідного господарства "Асканійське" Віктор Найдьонов. Окупанти вивозять зерно зібране на 9 тисячах гектарах, які були засіяні аграріями господарства.

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Окупанти хочуть, щоб на них "переписали" землю

Віктор Найдьонов розповів, що після посівної кампанії він був вимушений виїхати з Херсонщини, адже відмовився співпрацювати з окупаційною владою. Водночас колаборанти відмовилися від зобовязань перед українськими компаніями, тому за допомогою 10 КамАЗів з причепами урожай вивезли до Криму.

Крім того, окупанти поклали око на орендовані землі господарства "Асканійського". Їх там 460 гектарів. Колаборанти приходять до власників паїв і пропонують переоформити їх на них.

Колаборанти, прикриваючись моїм ім'ям, агітують людей віддавати землі іншим. Це неправда, ніяких домовленостей зі мною не було,

– наголосив Найдьонов.

Херсонські аграрії можуть не провести посівну кампанію восени

В Олешківській громаді днями окупаційна влада заборонила місцевим мешканцям збирати урожай зерна.

Крім того, заступник голови обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни продовжують відбирати землі у фермерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.

Є інформація про те, що вони (окупанти – 24 канал) продовжують грабувати фермерські господарства. І насправді земельні ділянки там є місцевих колаборантів, їх прізвища ми знаємо. Знаємо й про окремі фермерські господарства, які захоплені. Вся це інформація є, і після деокупації там будуть кримінальні провадження, – наголосив Соболевський.

Водночас депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко наголосив, що за таких умов аграрії області не проводитимуть осінню посівну кампанію, адже немає насіння, палива та розуміння того, куди потім відправлять урожай.

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