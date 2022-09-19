В ефірі 24 каналу херсонський активіст Володимир Молчанов прокоментував повернення сальдо. Він зазначив, що це вже більш-менш доконаний факт.
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За словами Молчанова, сальдо повернувся не з доброї волі. Він надав би перевагу керувати Херсонщиною й окупантським бюджетом, але все ж таки здалеку.
Розуміє, що йому тут загрожує не так судова відповідальність, як страта партизанів або приліт на голову HIMARS. До того ж ті локації, де він перебував, – поки ще не нищили, адже очікували, коли він прийде,
– зазначив херсонський активіст.
"Я думаю, що йому жити не так довго залишилося. Хоча дуже шкода, що він повернувся. Він є більш ефективним управлінцем з багатьма своїми недоліками. Я про ділові якості. Адже все ж набагато ефективніший, ніж ці недоумки, які намагалися в його відсутність управляти Херсонщиною", – розповів Молчанов.
Активіст зазначив, що це повернення може прискорити певні процеси. Зокрема:
- підготовки до референдуму,
- пограбування підприємців через російське так зване оподаткування.
"Він (сальдо – 24 канал) безпосередньо контролює дуже багатьох колаборантів, які були повʼязані з російською армією, з російським фсб, з російським фейковим урядом, – саме через сальдо. Тому це дуже погана новина. Я думаю, що його знищення треба прискорювати", – акцентував Молчанов.
Дивіться відео: Молчанов про повернення сальдо
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