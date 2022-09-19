РосЗМІ повідомили, що сальдо живий

Про одужання сальдо повідомив у своєму телеграмі. Однак, повідомлення написано від третьої особи, що досить дивно. Та й фото теж досить сумнівне.

Увага сальдо "скинули" люди, яких він сам призначив, – херсонський активіст

У своєму повідомленні сальдо стверджує, що після лікування повернувся до Херсону і знову буде гауляйтером області замість ставленика кремля єлисєєва, що виконував обов'язки сальдо на час його відсутності.

Зрадник запевняє, що продовжить підтримувати ідеї "русского міра" і робитиме все, щоб Херсонщина "приєдналась" до росії.

Свою присутність у місті гауляйтер підтвердив фото – на фоні Херсонської ОВА.



сальдо начебто повернувся у Херсон / Фото телеграм зрадника

Усі вважали сальдо мертвим: що не так із "воскресінням" колаборанта

12 вересня російські ЗМІ повідомили про смерть гауляйтера Херсонщини володимира сальдо. Повідомляли, що спочатку сальдо отруїли, а помер той уже в лікарні.

Джерела в розвідці зазначали, що гауляйтера добили самі ж окупанти.

Втім, згодом публікації про смерть сальдо у російських ЗМІ прибрали. Це не новизна для росіян, таким чином "відтермінували" і смерть жиріновського.

Тоді навіть зрадник кирило стремоусов написав прощальний пост у своєму телеграм-каналі, але раптово текст зник.

Новини про смерть сальдо / скриншот з російських ЗМІ:

Що відомо про сальдо

володимира сальдо призначили окупанти "головою Херсонської області". Він є колишнім мером Херсона (2002 – 2012 роки) і ексдепутатом від "Партії регіонів" (2012 – 2014 роки). Під час воєнного вторгнення вийшов на мітинги у підтримку росіян, а уже з приходом окупантів у місто – перейшов на їх бік і одним із перших отримав паспорт росіянина.

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