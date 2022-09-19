РосЗМІ повідомили, що сальдо живий
Про одужання сальдо повідомив у своєму телеграмі. Однак, повідомлення написано від третьої особи, що досить дивно. Та й фото теж досить сумнівне.
Увага сальдо "скинули" люди, яких він сам призначив, – херсонський активіст
У своєму повідомленні сальдо стверджує, що після лікування повернувся до Херсону і знову буде гауляйтером області замість ставленика кремля єлисєєва, що виконував обов'язки сальдо на час його відсутності.
Зрадник запевняє, що продовжить підтримувати ідеї "русского міра" і робитиме все, щоб Херсонщина "приєдналась" до росії.
Свою присутність у місті гауляйтер підтвердив фото – на фоні Херсонської ОВА.
сальдо начебто повернувся у Херсон / Фото телеграм зрадника
Усі вважали сальдо мертвим: що не так із "воскресінням" колаборанта
12 вересня російські ЗМІ повідомили про смерть гауляйтера Херсонщини володимира сальдо. Повідомляли, що спочатку сальдо отруїли, а помер той уже в лікарні.
Джерела в розвідці зазначали, що гауляйтера добили самі ж окупанти.
Втім, згодом публікації про смерть сальдо у російських ЗМІ прибрали. Це не новизна для росіян, таким чином "відтермінували" і смерть жиріновського.
Тоді навіть зрадник кирило стремоусов написав прощальний пост у своєму телеграм-каналі, але раптово текст зник.
Новини про смерть сальдо / скриншот з російських ЗМІ:
Що відомо про сальдо
володимира сальдо призначили окупанти "головою Херсонської області". Він є колишнім мером Херсона (2002 – 2012 роки) і ексдепутатом від "Партії регіонів" (2012 – 2014 роки). Під час воєнного вторгнення вийшов на мітинги у підтримку росіян, а уже з приходом окупантів у місто – перейшов на їх бік і одним із перших отримав паспорт росіянина.
Більше про це – гауляйтер сальдо помер: дивитись відео