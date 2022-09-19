РосСМИ сообщили, что сальдо жив

О выздоровлении сальдо сообщил в своем телеграме. Однако, сообщение написано от третьего лица, что довольно странно. Да и фото тоже довольно сомнительное.

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В своем сообщении сальдо утверждает, что после лечения вернулся в Херсон и снова будет гауляйтером области вместо ставленника кремля елисеева, исполнявшего обязанности сальдо на время его отсутствия.

Предатель уверяет, что продолжит поддерживать идеи "русского мира" и будет делать все, чтобы Херсонская область "присоединилась" к россии.

Свое присутствие в городе гауляйтер подтвердил фото – на фоне Херсонской ОВА.



Сальдо якобы вернулся в Херсон / Фото телеграм предателя

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12 сентября российские СМИ сообщили о смерти гауляйтера Херсонской области владимира сальдо. Сообщали, что сначала сальдо отравили, а умер тот уже в больнице.

Источники в разведке отмечали, что гауляйтера добили сами же оккупанты.

Впрочем, впоследствии публикации о смерти сальдо в российских СМИ убрали. Это не новизна для россиян, таким образом "отсрочили" и смерть жириновского.

Тогда даже предатель кирилл стремоусов написал прощальный пост в своем телеграм-канале, но внезапно текст исчез.

Новости о смерти сальдо / Скриншот из российских СМИ:

Что известно о сальдо Владимира сальдо оккупанты назначили "главой Херсонской области". Он является бывшим мэром Херсона (2002 – 2012 годы) и экс-депутатом от "Партии регионов" (2012 – 2014 годы). Во время военного вторжения вышел на митинги в поддержку россиян, а уже с приходом оккупантов в город – перешел на их сторону и одним из первых получил паспорт россиянина.

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