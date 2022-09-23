23 вересня розпочались так звані референдуми на Херсонщині, Донеччині та інших регіонах. Демократичними ці "голосування" назвати важко.

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Як окупанти стягують військову техніку в центр Маріуполя

У мережі з'явилась інформація про те, що у перший день псевдореферендуму в окупованому Маріуполі загарбники направляють в центр міста військову техніку. Вочевидь, це пов'язано з тим, що громадяни України на ТОТ не хочуть добровільно брати участь у так званих голосуваннях.

Також у соцмережах поширюється ролик, на якому видно, як ці колони військової техніки роз'їжджають Маріуполем.

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Українців змушують брати участь у "референдумах"

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як росія змушує громадян на непідконтрольних територіях йти на так звані референдуми. Наприклад, у Біловодську директор одного з підприємств наказав усім йти на "голосування". Хто цього не зробить, того звільнять.

Також у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевим залишати місто у період з 23 по 27 вересня. Загарбники створюють озброєні групи, які ходитимуть по будинках жителів міста та виганятимуть їх на "виборчі дільниці".

Окрім того, Михайло Подоляк заявляв, що росія проводить виставу під назвою "референдум". За його словами, це шоу для "Z-мобілізації".

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