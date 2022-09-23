23 сентября начались так называемые референдумы в Херсонской, Донецкой и других регионах. Демократическими эти "голосования" назвать сложно.

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Как оккупанты стягивают военную технику в центр Мариуполя

В сети появилась информация о том, что в первый день псевдореферендума в оккупированном Мариуполе захватчики направляют в центр города военную технику. Очевидно, это связано с тем, что граждане Украины на ВОТ не хотят добровольно участвовать в так называемых голосованиях.

Также в соцсетях распространяется ролик, на котором видно, как эти колонны военной техники разъезжают по Мариуполю.

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Украинцев заставляют участвовать в "референдумах"

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как россия заставляет граждан на неподконтрольных территориях идти на так называемые референдумы. К примеру, в Беловодске директор одного из предприятий приказал всем идти на "голосование". Кто этого не сделает, того уволят.

Также в Старобельске оккупационные власти запретили местным покидать город в период с 23 по 27 сентября. Захватчики создают вооруженные группы, которые будут ходить по домам жителей города и будут выгонять их на "избирательные участки".

Кроме того, Михаил Подоляк заявлял, что россия проводит спектакль под названием "референдум". По его словам, это шоу для "Z-мобилизации".

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