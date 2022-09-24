Про це 24 каналу розповів мер міста Іван Федоров. Він наголосив, що люди у Мелітополі не відчиняють двері окупантам через те, що не хочуть мати нічого спільного з фейковим референдумом.

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Тому 23 вересня так звані "комісії" разом з автоматниками ловили людей просто на вулицях і пропонували "проголосувати" не лише за себе, а одразу за всю сім'ю.

Також кілька так званих "комісій" за кутом самі заповнювали бюлетені, ніякого обліку окупанти не ведуть. У бюлетенях немає навіть відривного талона, за допомогою якого можна було б хоч щось проконтролювати,

– зазначив Федоров.

Окупанти завезли масовку у Мелітополь

За словами мера Мелітополя, за день до проведення російського шоу-референдуму у місто заїхала велика кількість двоярусних автобусів.

У цих автобусах привезли масовку, яка і створює картинку для пропагандистських ЗМІ,

– сказав він.

Також за кілька днів до фейкового референдуму пропагандисти знімали на вулицях міста опитування серед мелітопольців. Під час цього люди говорили про те, як сильно вони підтримують росію.

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"У Мелітополі справді багато російськомовного населення. Однак річ у тому, що ми розмовляємо без акценту. А ті, кого знімали для опитування, говорили з московським акцентом. Це точно були не мешканці Мелітополя", – наголосив Федоров.

Результати "голосування" вже відомі

Як зазначив мер міста, росіяни вже намалювали собі потрібні результати псевдореферендуму.

"Окупанти скажуть, що у Мелітополі приєднання до росії підтримують 70 – 80% або навіть 110%, тому що можна "голосувати" навіть безпосередньо на території росії", – припустив Федоров.

Він наголосив, що ці цифри не мають нічого спільного з реальністю.

Сьогодні немає підтримки псевдореферендуму у Мелітополі. Через це росіяни бісяться і намагаються хоча б фізично утримувати наші території,

– зазначив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що основна мета фейкового референдуму – проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях.

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