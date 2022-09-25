Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, чим завершаться для кремля псевдореферендуми, нацизм у російській мобілізації та послаблення позицій москви на міжнародній арені – читайте далі.

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Росія в агонії планує запровадити воєнний стан в країні та повністю опустити залізну завісу заборонивши виїзд чоловіків з країни одразу після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Водночас у кремлі розмірковують про мобілізацію гарматного м’яса по всіх раніше захоплених територіях, наприклад в Абхазії та Південній Осетії і, звісно, на жаль, на окупованих територіях України.

І от саме таких чоловіків можуть кинути в пекло війни в той час як частину мобілізованих на росії, можуть просто кинути для підживлення росгвардії, чиє завдання охороняти режим путіна всередині країни. У росії відбуваються кволі, але протести проти мобілізації, що може створити проблеми путінському режиму. Втім, такі кроки кремля все частіше називають визнанням слабкості.

У Польщі відверто заявили, що путін іде на ескалацію, бо визнав, що на нього чекає провал. Так само на Генасамблеї ООН від росії, схоже, відвертаються навіть так звані друзі кремля – Китай та Індія. Представники обох країн заявили про необхідність переговорів між Києвом та москвою і не підтримали терористичну риторику росії. Втім, ЗСУ не зупиняються і продовжує нищити ворога на українській землі.

Тож, докладніше про ситуацію на фронті та про те, до чого може призвести ескалація з боку росії – далі і поговоримо.

Залізна завіса все ближче – путін готовий на все, аби врятувати себе

У росії продовжується мобілізація гарматного м’яса, але не все йде гладко. Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що режим путіна слабшає з кожним днем все більше і саме тому він іде на загострення конфлікту і найближчим часом можна очікувати ескалації агресії. Мовляв, путін готовий кинути величезну кількість гарматного м’яса, аби лише врятувати свою владу від повного краху.

Також Моравецький нагадав, що путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу відправляли на фронт азіатські меншини з далеких російських республік. Це, за словами Моравецького, свідчить не тільки про расистську політику кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка. Тобто легенда про те, що це далека війна, яка не зачепить звичайних росіян – розвалилася на очах. Відтак, путін вимушений йти на ескалацію, аби не втратити владу.

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Втім, з перших же днів мобілізації на росії, путін стикнувся з тим, що виявляється не всі "ура-патріоти" на росії готові вмирати за ідеї диктатора. Тож, росіяни почали масово втікати з росії. Причому в ті країни, які вони ж люто ненавидять або навіть вже вели проти цих країн війну. Яскравий приклад – це Грузія, куди росіяни в 2008 році входили на танках, а тепер намагаються знайти там притулок.

Втім, схоже, що такий відтік росіян може скоро зупинитися, адже в кремлі вирішили повністю закрити країну. Російські опозиційні видання наразі стверджують, що у кремлі всерйоз обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон одразу після оголошення анексії українських територій 30 вересня.

За сценарієм 2014 року: у росії вже готують анексію українських територій

За даними джерел російського видання "Верстки" вже 30 вересня путін проголосить звернення до федеральних зборів. Там він розповідатиме про так звані успіхи з анексії окупованих територій України. Російські ЗМІ вже повідомляють, що промова путіна буде калькою з тієї, яку він проголосив у 2014 році, коли росія незаконно анексувала Крим. Вже 28 вересня держдума планує внести на розгляд законопроект про фейкове приєднання українських територій до росії, наступного дня російські депутати цей законопроект ухвалять і 30 вересня путін буде хизуватися псевдоздобутками. Тобто сценарій все той же, як і в 2014, але з однією важливою відмінністю.

Одразу після цього "патріотичного" російського угару, кремль планує запровадити воєнний стан в росії. І отут з’являються додаткові вкиди росіян про те, чому після псевдореферендумів ЗСУ краще зупинитися і не продовжувати звільнення українських територій.

Очевидно, що розрахунок путіна, коли він оголошував проведення псевдореферендумів та мобілізації та погрожував застосуванням ядерної зброї, полягав у тому, що це паралізує наступ ЗСУ. Таким чином росія зможе зупинити наступ Збройних Сил і закріпити здобутки на фронті, аби був час підтягти резерви. Втім, на цьому путін не зупиняється і намагається ще більше посіяти паніку та хаос.

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Все ті ж, так звані, опозиційні російські видання запевняють, що кремль запровадить воєнний стан у тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані території", на яких будуть сфабриковані "референдуми" про приєднання до росії. Тобто це чергова ескалація, яка має довести Україні та світу, що путін готовий йти до кінця. Однак давайте бути об’єктивними – ніщо не заважає терористам в москві просто інсценувати обстріли. Та і зрештою, Володимир Зеленський взагалі не подає жодних сигналів, що псевдореферендуми щось змінять для Сил оборони України.

Ба більше, ті ж російські ЗМІ запевняють, що заборону на виїзд із росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошено ще до звернення президента, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають із країни, як такий, що "викликає тривогу". Тобто, шизофренічні плани кремля по опусканню залізного куполу – це ще одна спроба залякати світ і спробувати спинити ЗСУ. Незалежно від ситуації на фронті, путін все одно закриє кордони для росіян, адже боїться за свою шкуру.

Наприклад, росія вже перетворюється на Північну Корею у всіх її проявах. Напередодні, на росії вже оголосили про заборону спортсменам виїжджати за кордон. Зокрема, кремль скасував будь-які тренувальні збори спортсменів за межами росії. У так званому міністерстві спорту росії заявили, що це рішення продиктоване курсом на "зміцнення національної спортивної галузі та формування спортивного й економічного суверенітету".

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Так званий "референдум" – це суцільний фейк, який путін намагається виправити своє становище. Варто навести лише один факт того жахливого фарсу, який відбувається на окупованих територіях. За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти просто вигадали явку до 50% на "референдумі" у розбитих вщент містах Луганщини, таких як Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Однак ми прекрасно розуміємо, що з самого початку ніякого реального волевиявлення на окупованих територіях немає. Втім, для путіна, це привід оголосити про проміжну перемогу і виправдати тотальну мобілізацію на росії. Втім, з цим вже є певні проблеми. На росії все ще відбуваються протести проти мобілізації, хоча і доволі м’які. Та напруга точно зростає, причому в регіонах де проживають національні меншини.

Наприклад, в Якутську напередодні пройшли протести місцевих проти мобілізації чоловіків. Хоча виглядало це доволі дивно – жінки просто водили хороводи навколо поліції. У Дагестані в одному з сіл місцеві перекрили трасу, аби не дозволити вивозити мобілізованих чоловіків. За даними місцевих ЗМІ із села за мобілізацією призвали 110 людей, і протестувальники вийшли на акцію, щоб захистити їх. У відповідь російська поліція відкрила вогонь з автоматів у повітря. Хоча, судячи з кадрів звідти, це не надто злякало протестуючих.

Мобілізація з присмаком нацизму та порушенням міжнародних конвенцій

Та зрештою, кремль все одно продовжує мобілізувати здебільшого саме національні меншини. Сьогодні ставленник кремля сергій аксьонов заявив, що в Криму вже завершиться мобілізація, адже анексований півострів нібито виконав плани з мобілізації. Разом з тим, за даними російського опозиційного ЗМІ "Медуза”, у кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не тільки росіян, а й громадян самопроголошених "республік" Абхазії та Південної Осетії. Загалом планують зібрати кілька тисяч осіб. Так само активно проходить примусова мобілізація і на окупованих територіях України.

Ба більше, за даними Інституту вивчення війни, росія може готуватися до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції. За аналізом Інституту, заяви, так званого, міністра оборони росії сєргєя шойгу про те, які категорії чоловіків на росії будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента росії владіміра путіна. Відтак, ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію виглядає нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань шойгу щодо винятків. Відповідно, заплутана система мобілізації призводить до хаосу, а отже росіяни намагаються виконати поставлені плани аби як. Втім, на жаль, такий хаос призводить до примусової мобілізації і жителів окупованих територій України і військовополонених, що є грубим порушенням усіх норм міжнародного права.

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І отака хаотична мобілізація не лише на росії, а і на раніше окупованих росією територіях навколо росії, має і зворотну сторону медалі. Річ у тім, що за даними британської розвідки, кремль, найімовірніше, поповнюватиме саме етнічними росіянами росгвардію, яка захищатиме його режим та ставлеників на окупованих територіях. Тобто відбувається звичайний расизм та нацизм.

Поки кремль готує анексію, ЗСУ роблять окупантам пекло

Втім, жодні посилення ворога не зупиняють ЗСУ. Зокрема, за даними ОК "Південь", українські військові напередодні завдали вогневих ударів по пунктах зосередження росгвардії в Херсоні та області. Окрім того, нашою авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах ППО в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині. Наша артилерія посилила вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабила ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту. Крім того, Збройні Сили знищили 57 окупантів та 30 одиниць ворожої техніки.

На додачу, за даними Інституту вивчення війни, на Півдні визначено три місця, де точаться бої в Херсонській області – північ області, захід (в районі Інгульця) та північний захід від Херсона. Аналітики припускають, що українські війська готуються до наступу на південь від Нововознесенського – це близько до адмінмежі Дніпропетровської та Херсонської областей, і стягують сили до Осокорівки – це 25 кілометрів на північний схід від Нововознесенського, щоб продовжити просування на Півдні. Тобто, на Херсонщині, станом на ранок, ЗСУ продовжують просування вперед.

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Так само, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська продовжують свої локалізовані просування вздовж адмінмежі Харківської та Луганської областей. Зокрема, продовжуються позиційні бої південніше вздовж річки Оскіл поблизу Куп’янська. І аналітики підтверджують успіх наших захисників на цьому напрямку. Хоча й додають, що багниста місцевість та погодні умови ускладнюють ефективне транспортування важкого озброєння та техніки. Відтак, швидкість просування може дещо сповільнитися. Водночас ЗСУ не збавляють темпів у наступі навколо Лиману. Однак варто залишити цю інформацію для оголошення Генштабу ЗСУ.

Гаряче наразі на Донеччині. За минулу добу ЗСУ відбили ворожі штурми на північний схід від Бахмута в районі Соледара та Бахмутського, на південь від Бахмута в районі Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого та Майорська. Також ворог продовжує регулярні обстріли по всій Донецькій області та на сході Запорізької. Причому в останні дні ці обстріли посилилися.

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Так само напруженою є ситуація і на півночі України на кордоні з Білоруссю. Напередодні білоруське підпілля повідомило, що до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців пвк "ліга" з особистою зброєю та боєприпасами. Їм нібито було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області. Зазначалось, що окупанти можуть використати цих найманців для вчинення диверсій на кордоні білорусі з Україною. Втім, за словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, наші прикордонники наразі не фіксують провокацій на кордоні з білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Відвернулися навіть "друзі": позиції росії на міжнародній арені ослабли

Водночас Україна задіює і міжнародні інструменти аби покарати росію за її нахабну спробу анексувати українські території. Україна ініціює скликання термінового засідання Радбезу ООН у зв'язку з проведенням росією псевдореферендумів на окупованих територіях. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко і додав, що росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН.

І тут, з обережним оптимізмом зазначу, що у нас є хороші стартові позиції в ООН. Напередодні на Генасамблеї ООН росія отримала чергового ляпаса, причому від тих, кого в кремлі називають "друзями". Китай та Індія закликали припинити війну в Україні шляхом переговорів, абсолютно не надавши потужної підтримки росії і навіть не зайнявши нейтральну позицію.

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Дуже показово, що виступ сєргєя лаврова на Генасамблеї ООН не привітали і не підтримали російської позиції. Навіть Китай, лідер якого ще у лютому обіцяв путіну “безмежне партнерство”. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з очільником ккраїнського МЗС Дмитром Кулебою, після чого і закликав до переговорів і припинення війни.

Так само відмовила у підтримці росії і Індія. Так, вона на відміну від Китаю, має теплі стосунки зі США, але має й історичні зв’язки з росією. Тож, її позиція також важлива в цьому контексті, адже кремль покладається східний ринок. Втім, міністр закордонних справ Індії так само закликав до переговорів.

Єдиний хто підтримав позицію росії на Генасамблеї ООН став тимчасовий прем’єр-міністр Малі полковник Абдулай Майга, призначений лідерами перевороту. Він подякував пвк "вагнера" за допомогу у поваленні законної влади і підтримав лаврова. Єдиний з усіх.

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