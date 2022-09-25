Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, чем завершатся для кремля псевдореферендумы, нацизм в российской мобилизации и ослабление позиций москвы на международной арене – читайте дальше.

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Россия в агонии планирует ввести военное положение в стране и полностью опустить железный занавес запретив выезд мужчин из страны сразу после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В то же время в кремле размышляют о мобилизации пушечного мяса по всем ранее захваченным территориям, например в Абхазии и Южной Осетии и, конечно, к сожалению, на оккупированных территориях Украины.

И вот именно таких мужчин могут бросить в ад войны в то время как часть мобилизованных в россии могут просто бросить для подкормки росгвардии, чья задача охранять режим путина внутри страны. В россии проходят хилые, но протесты против мобилизации, что может создать проблемы путинскму режиму. Впрочем, такие шаги кремля все чаще называют признанием слабости.

В Польше откровенно заявили, что путин идет на эскалацию, потому что признал, что его ждет провал. Так же на Генассамблее ООН от россии, похоже, отворачиваются даже так называемые друзья кремля – Китай и Индия. Представители обеих стран заявили о необходимости переговоров между Киевом и москвой и не поддержали террористическую риторику россии. Впрочем, ВСУ не останавливаются и продолжают уничтожать врага на украинской земле.

Поэтому подробнее о ситуации на фронте и о том, к чему может привести эскалация со стороны россии – дальше и поговорим.

Железный занавес все ближе – путин готов на все, чтобы спасти себя

В россии продолжается мобилизация пушечного мяса, но не все идет гладко. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что режим путина слабеет с каждым днем все больше, и именно поэтому он идет на обострение конфликта, и в ближайшее время можно ожидать эскалацию агрессии. Мол, путин готов бросить огромное количество пушечного мяса, лишь бы спасти свою власть от полного краха.

Также Моравецкий напомнил, что путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, поэтому в первую очередь отправляли на фронт азиатские меньшинства из российских республик. Это, по словам Моравецкого, свидетельствует не только о расистской политике кремля, но и о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка. То есть легенда о том, что это далекая война, которая не коснется обычных россиян – развалилась на глазах. Следовательно, путин вынужден идти на эскалацию, чтобы не потерять власть.

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Впрочем, с первых же дней мобилизации в россии путин столкнулся с тем, что оказывается не все "ура-патриоты" в россии готовы умирать за идеи диктатора. Поэтому россияне начали массово бежать из россии. Причем в те страны, которые они яростно ненавидят или даже уже вели против этих стран войну. Яркий пример – это Грузия, куда россияне в 2008 году входили на танках, а теперь пытаются найти там убежище.

Впрочем, похоже, такой отток россиян может скоро остановиться, ведь в кремле решили полностью закрыть страну. Российские оппозиционные издания утверждают, что в кремле всерьез обсуждают возможность введение военного положения и запрета выезда мужчин за границу сразу после объявления аннексии украинских территорий 30 сентября.

По сценарию 2014 года: в россии уже готовят аннексию украинских территорий

По данным источников российского издания "Верстки" уже 30 сентября путин провозгласит обращение к федеральному собранию. Там он будет рассказывать о так называемых успехах по аннексии оккупированных территорий Украины. Российские СМИ уже сообщают, что речь путина будет калькой с той, которую он провозгласил в 2014 году, когда россия незаконно аннексировала Крым. Уже 28 сентября госдума планирует внести на рассмотрение законопроект о фейковом присоединении украинских территорий к россии, на следующий день российские депутаты этот законопроект примут и 30 сентября путин будет кичиться псевдодостижениями. То есть сценарий все тот же, как и в 2014, но с одним важным отличием.

Сразу после этого "патриотического" российского угара кремль планирует ввести военное положение в россии. И тут появляются дополнительные вбросы россиян о том, почему после псевдореферендумов ВСУ лучше остановиться и не продолжать освобождение украинских территорий.

Очевидно, что расчет путина, когда он объявлял проведение псевдореферендумов и мобилизации и угрожал применением ядерного оружия, заключался в том, что это парализует наступление ВСУ. Таким образом россия сможет остановить наступление Вооруженных Сил и закрепить достижения на фронте, чтобы было время подтянуть резервы. Впрочем, на этом путин не останавливается и пытается еще больше посеять панику и хаос.

В россии планируют ввести военное положение: надеются на сдерживание ВСУ

Все те же так называемые оппозиционные российские издания уверяют, что кремль введет военное положение в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к россии. То есть это очередная эскалация, которая должна доказать Украине и миру, что путин готов идти до конца. Однако давайте быть объективными – ничто не мешает террористам в москве просто инсценировать обстрелы. Да и, наконец, Владимир Зеленский вообще не подает никаких сигналов, что псевдореферендумы что-то изменят для Сил обороны Украины.

Более того, те же российские СМИ уверяют, что запрет на выезд из россии подлежащих призыву мужчин может быть объявлен еще до обращения президента, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как "вызывающий тревогу". То есть шизофренические планы кремля по опусканию железного купола – это еще одна попытка запугать мир и попытаться остановить ВСУ. Независимо от ситуации на фронте, путин все равно закроет границы для россиян, потому что боится за свою шкуру.

К примеру, россия уже превращается в Северную Корею во всех ее проявлениях. Накануне в россии уже объявили о запрете спортсменам выезжать за границу. В частности, кремль отменил любые тренировочные сборы спортсменов за пределами россии. В так называемом министерстве спорта россии заявили, что это решение продиктовано курсом на "укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета".

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Так называемый "референдум" – это сплошной фейк, которым путин пытается исправить свое положение. Стоит отметить лишь один факт ужасного фарса, который происходит на оккупированных территориях. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты просто придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых вдребезги городах Луганской области, таких как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Однако мы прекрасно понимаем, что изначально никакого реального волеизъявления на оккупированных территориях нет. Впрочем, для путина это повод объявить о промежуточной победе и оправдать тотальную мобилизацию в россии. Впрочем, с этим уже есть некоторые проблемы. В россии все еще происходят протесты против мобилизации, хотя довольно мягкие. Но напряжение точно растет, причем в регионах, где проживают национальные меньшинства.

К примеру, в Якутске накануне прошли протесты местных против мобилизации мужчин. Хотя выглядело это довольно странно – женщины просто водили хороводы вокруг полиции. В Дагестане в одном из сел местные перекрыли трассу, чтобы не разрешить вывозить мобилизованных мужчин. По данным местных СМИ, из села по мобилизации призвали 110 человек, и протестующие вышли на акцию, чтобы защитить их. В ответ российская полиция открыла огонь из автоматов в воздух. Хотя, судя по кадрам оттуда, это не слишком испугало протестующих.

Мобилизация с привкусом нацизма и нарушением международных конвенций

В конце концов, кремль все равно продолжает мобилизовать в основном именно национальные меньшинства. Сегодня ставленник кремля сергей аксенов заявил, что в Крыму уже завершится мобилизация, ведь аннексированный полуостров якобы выполнил планы по мобилизации. Вместе с тем, по данным российского оппозиционного СМИ "Медуза", в кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии. В целом планируют собрать несколько тысяч человек. Так же активно проходит принудительная мобилизация и на оккупированных территориях Украины.

Более того, по данным Института изучения войны, россия может готовиться к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции. По анализу Института, заявления, так называемого, министра обороны россии сергея шойга о том, какие категории мужчин в россии будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжениям президента россии владимира путина. Следовательно, ISW предполагает, что ответственность за частичную мобилизацию выглядит неравномерной и сложной, что, возможно, способствует путанице, дезорганизации и нарушению обязательств шойгу по поводу исключений. Соответственно, запутанная система мобилизации приводит к хаосу, а следовательно россияне пытаются выполнить поставленные планы как угодно. Впрочем, к сожалению, такой хаос приводит к принудительной мобилизации и жителей оккупированных территорий Украины и военнопленных, что является грубым нарушением всех норм международного права.

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И такая хаотическая мобилизация не только в россии, но и на ранее оккупированных россией территориях вокруг россии имеет и обратную сторону медали. Дело в том, что по данным британской разведки, кремль, вероятнее всего, будет пополнять именно этническими россиянами росгвардию, которая будет защищать его режим и ставленников на оккупированных территориях. То есть, происходит обычный расизм и нацизм.

Пока кремль готовит аннексию, ВСУ создают оккупантам ад

Впрочем, никакие усиления врага не останавливают ВСУ. В частности, по данным ОК "Юг", украинские военные накануне нанесли огневые удары по пунктам сосредоточения росгвардии в Херсоне и области. Кроме того, наша авиация отработала 5 ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине. Наша артиллерия усилила огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабила вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта. Кроме того, Вооруженные Силы уничтожили 57 оккупантов и 30 единиц вражеской техники.

Вдобавок, по данным Института изучения войны, на Юге определены три места, где идут бои в Херсонской области – север области, запад (в районе Ингульца) и северо-запад от Херсона. Аналитики предполагают, что украинские войска готовятся к наступлению к югу от Нововознесенского – это близко к админгранице Днепропетровской и Херсонской областей, и стягивают силы к Осакоровке – это 25 километров северо-восточнее Нововознесенского, чтобы продолжить продвижение на Юге. То есть, в Херсонской области, по состоянию на утро, ВСУ продолжают продвижение вперед.

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Также, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска продолжают свои локализованные продвижения вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей. В частности, продолжаются позиционные бои южнее вдоль реки Оскол вблизи Купянска. И аналитики подтверждают успех наших защитников в этом направлении. Хотя и добавляют, что болотистая местность и погодные условия затрудняют эффективную транспортировку тяжелого вооружения и техники. Следовательно, скорость продвижения может несколько замедлиться. В то же время, ВСУ не сбавляют темпов в наступлении вокруг Лимана. Однако следует оставить эту информацию для объявления Генштаба ВСУ.

Горячо сейчас в Донецкой области. За минувшие сутки ВСУ отразили вражеские штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и Бахмутского, к югу от Бахмута в районе Одрадовки, Курдюмовки, Зайцева и Майорска. Также враг продолжает регулярные обстрелы по всей Донецкой области и на востоке Запорожской. Причем, в последние дни эти обстрелы усилились.

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Так же напряженная ситуация и на севере Украины на границе с беларусью. Накануне белорусское подполье сообщило, что в Минск 20 сентября прибыло 130 наемников чвк "лига" с личным оружием и боеприпасами. Им якобы было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах Херсонской области. Отмечалось, что оккупанты могут использовать этих наемников для совершения диверсий на границе беларуси с Украиной. Впрочем, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, наши пограничники пока не фиксируют провокаций на границе с беларусью, но к этому направлению приковано особое внимание.

Отвернулись даже "друзья": позиции россии на международной арене ослабли

В то же время Украина задействует и международные инструменты, чтобы наказать россию за ее наглую попытку аннексировать украинские территории. Украина инициирует созыв срочного заседания Совбеза ООН в связи с проведением россией псевдореферендумов на оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко и добавил, что россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.

И здесь, с осторожным оптимизмом отмечу, что у нас есть хорошие стартовые позиции в ООН. Накануне на Генассамблее ООН россия получила очередную оплеуху, причем от тех, кого в кремле называют "друзьями". Китай и Индия призвали прекратить войну в Украине путем переговоров, совершенно не оказав мощную поддержку россии и даже не заняв нейтральную позицию.

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Очень показательно, что выступление сергея лаврова на Генассамблее ООН не приветствовали и не поддержали российскую позицию. Даже Китай, лидер которого еще в феврале обещал путину "безграничное партнерство". Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, после чего и призвал к переговорам и прекращению войны.

Также отказала в поддержке россии и Индия. Так, она в отличие от Китая имеет теплые отношения с США, но имеет и исторические связи с россией. Поэтому ее позиция также важна в этом контексте, ведь кремль полагается на восточный рынок. Впрочем, министр иностранных дел Индии также призвал к переговорам.

Единственный кто поддержал позицию россии на Генассамблее ООН стал временный премьер-министр Мали полковник Абдулай Майга, назначенный лидерами переворота. Он поблагодарил чвк "вагнера" за помощь в свержении законной власти и поддержал лаврова. Единственный из всех.

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