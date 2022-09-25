Коренное население Крыма хотят просто истребить

Они начали массово получать повестки от русских военкоматов. Об этом 24 канала рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев.

Смогут остаться в Украине, – Подоляк сказал, что делать мобилизованным из оккупированного Крыма

Самое главное скажу одним предложением. То, что сейчас происходит в Крыму – это шаг к геноциду крымских татар,

– подчеркнул он.

Активист объяснил, что повестки мужчинам выдают именно там, где компактно проживают крымские татары, или там, где они часто бывают – на предприятиях, рынках и других местах скопления представителей этой нации. Следовательно, часть мужчин выезжает из Крыма, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Алиев отметил, что это нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции по оккупированным территориям, но все понимают, что для России это абсолютно ничего не означает.

Алим Алиев о мобилизации крымских татар в Крыму: смотрите видео

На повестки для крымских татар отреагировали в ОП

С утверждением активиста согласился и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он написал об этом в твиттере . Так, по его словам, массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и настоящая трагедия для всего народа.

Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы,

– констатировал Подоляк.

Крымские татары получили уже 1,5 тысячи повесток

Всего за несколько дней, с 21 сентября, крымскотатарским мужчинам выдали уже более 1,5 тысяч повесток . Как рассказала представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, о частичной мобилизации речь не идет, ведь повестки получают абсолютно все.

Россиян не интересует состояние здоровья или наличие какого-либо опыта. Не учитывают даже возраст мобилизованных. Так, например, повестку получил мужчина, которому больше 60 лет, то есть его уже не должны мобилизовать.