Представительница президента в Крыму Тамила Ташева прокомментировала мобилизацию на территории полуострова. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона .

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Повестки крымским татарам

По словам Ташевой, в Крыму всего за несколько дней выдали 1,5 тысячи повесток крымским татарам . Это происходит незаконно, потому что оккупанты приезжают в населенные пункты, где живет коренное население, и прямо на улицах, на рынках раздают эти повестки.

О частичной мобилизации речь не идет, потому что они не спрашивают – стоял ли ты на каком-то учете, или у тебя были какие-то болезни. Они забирают просто абсолютно всех,

– сказала представитель президента в Крыму.

Мобилизуют всех без исключения

Она вспомнила, что россияне даже не учитывают возраст призывников. Повестку вручили даже мужчине, которому более 60 лет. Он относится к категории, которую нельзя мобилизовывать.

В общей сложности забирают мужчин от 18 лет. Сначала отправляют в военкоматы, затем быстро собрание. Это ужасная ситуация,

– рассказала Ташева.

Уничтожение коренного населения полуострова

оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше крымских татар, чтобы те погибли на фронте. Государство-террористка пытается таким образом уничтожить генофонд крымскотатарского народа. Также захватчики хотят "вытеснить" с полуострова нелояльных к их местному режиму.

Тысячи крымских татар вынуждены уезжать из Крыма. Конечно, это происходит через территорию России. Люди едут в Узбекистан, Казахстан и другие страны, границу с которыми можно пересечь, имея только "внутренние паспорта".

Ташева также рассказала, что такие города, как Симферополь, Ялта, Судак и другие просто опустошены. Места, где крымские татары жили и, например, открывали магазины, сейчас резвятся – там нет мужчин.

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Напомним , Алексей Арестович заявлял, что Россия специально уничтожает население Дагестана и Бурятии. Жителей этих регионов убивают с 2014 года, отправляя массово на фронт. Они "должны сказать свое слово".

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