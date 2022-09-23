Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства также рассказал о вражеской мобилизации в Крыму, направленной на истребление коренных народов.

Обратите внимание Владимир Зеленский обратился к украинцам

Что нужно делать жителям временно оккупированных территорий

Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть доказательства того, что россия пытается мобилизовать больше мужчин из крымских татар, что является вполне сознательным истреблением коренного народа временно оккупированного полуострова.

Президент призвал тех, кто сейчас на временно оккупированных территориях, избегать мобилизации и повесток и пытаеться выехать на подконтрольную Украине территорию.

У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированной территории: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если все же мобилизации не удалось избежать, то следует саботировать любую активность врага и сообщать Украине важную информацию об оккупантах и при первой возможности переходить на украинские позиции.

Что происходит в Крыму

Накануне глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты в Крыму еще до объявления путиным мобилизации готовились к ней. Сразу после объявления россияне начали забирать мужчин крымскотатарского происхождения. Чубаров подчеркнул, что в мобилизационных списках процент крымских татар очень высок. К примеру в Белогоровском районе он составляет 80%.

Чубаров подчеркнул, что таким образом россия хочет уничтожить крымских татар, отправив всех мужчин воевать против Украины.

Вечернее обращение Зеленского за 23 сентября: смотрите видео