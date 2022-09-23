Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави також розповів про ворожу мобілізацію в Криму, спрямовану на винищення корінних народів.

Зверніть увагу Володимир Зеленський звернувся до українців

Що потрібно робити мешканцям тимчасово окупованих територій

Володимир Зеленський підкреслив, що в України є докази того, що росія намагається мобілізувати якнайбільше чоловіків з-поміж кримських татар, що є цілком свідомим винищенням корінного народу тимчасово окупованого півострова.

Президент закликав тих, хто зараз на тимчасово окупованих територіях уникати мобілізації та повісток і намагатися виїхати на підконтрольну Україні територію.

У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів.У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що якщо все ж мобілізації не вдалося уникнути, то варто саботувати будь-яку активність ворога та повідомляти Україні важливу інформацію про окупантів та за першої нагоди переходити на українські позиції.

Що відбувається у Криму

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що окупанти в Криму ще до оголошення путіним мобілізації готувалися до неї. Одразу після оголошення росіяни почали забирати чоловіків кримськотатарського походження. Чубаров підкреслив, що у мобілізаційних списках відсоток кримських татар дуже високий. Наприклад у Білогорівському районі він становить 80%.

Чубаров наголосив, що таким чином росія хоче знищити кримських татар, відправивши усіх чоловіків воювати проти України.

Вечірнє звернення Зеленського за 23 вересня: дивіться відео