Президент під час вечірнього звернення 23 вересня сказав, що на Генасамблеї ООН Україна показала, що не лише правда, але й сила за нами.

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Зеленський заявив, що світ відчуває, хто сильний

Володимир Зеленський заявив, що Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість у перемозі.

За словами президента, світ завжди точно відчуває, хто насправді міцний, а хто вдає міцність, хто відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховувати слабкість та невпевненість.

Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин і це було точно почуто світом,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав 5 пунктів формули миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у аналогічних до України обставинах. Володимир Зеленський пригадав, що росія на Генасамблеї ООН знову представляла брехливу пропаганду, від якої увесь світ втомився. Тому вона втрачає вплив у світі навіть там, де нам ще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального півдня: Латинській Америці, Африці, Південній Азії.

Президент пояснив, що робити українцям на окупованих територіях

Володимир Зеленський пригадав, що абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми, тобто вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести на тимчасово окупованих територіях України.

"Це ж не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", – заявив Зеленський.

Президент пригадав, що у Криму окупанти намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків, щоб свідомо знищити кримськотатарський народ.

У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів,

– закликав президент України.

Він також сказав людям, щоб вони:

в будь-який спосіб ховались від російської мобілізації, уникали повісток, намагались виїхати на вільну територію України;

якщо ж потрапили до російської армії, – саботували будь-яку ворожу активність, заважали будь-яким російським операціям, передавали нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами;

за першої ж нагоди переходили на наші позиції та робили все, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну.

ЗСУ звільнили на Сході 9 000 квадратних кілометрів: це близько 400 міст та сіл

Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають,

– сказав Володимир Зеленський.

Він попросив людей надалі робити все, щоб такої допомоги ставало більше:

передавати нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами;

передавати всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом;

допомагати тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми.

"Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей", – пояснив президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський сказав у зверненні, що:

ухвалили рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану;

23 вересня шість іранських безпілотників збили наші зенітники повітряних командувань "Схід" та "Південь". Ще один – протиповітряна оборона Військово-Морських сил;

йому пізно ввечері 23 вересня доповіли про збиття зенітниками командування "Південь" іще одного ударного іранського безпілотника.

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