Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 сентября сказал, что на Генассамблее ООН Украина показала, что не только правда, но и сила за нами.

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Зеленский заявил, что мир чувствует, кто силен

Владимир Зеленский заявил, что Украина показала, что не только правда за нами, но и сила за нами, инициатива за нами, уверенность в победе.

По словам президента, мир всегда точно чувствует, кто действительно крепкий, а кто притворяется крепостью, кто чувствует свою силу, а кто пытается изо всех сил скрывать слабость и неуверенность.

Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений и это было точно услышано миром,

– заявил Зеленский.

Президент вспомнил 5 пунктов формулы мира, которая может сработать для всех, кто может оказаться в аналогичных Украине обстоятельствах. Владимир Зеленский вспомнил, что россия на Генассамблее ООН снова представляла лживую пропаганду, от которой весь мир устал. Поэтому она теряет влияние в мире даже там, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности в странах Глобального юга: Латинской Америке, Африке, Южной Азии.

Президент объяснил, что делать украинцам на оккупированных территориях

Владимир Зеленский вспомнил, что совершенно справедливо мир отреагирует и на псевдореферендумы, то есть они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести на временно оккупированных территориях Украины.

"Это же не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", – заявил Зеленский.

Президент вспомнил, что в Крыму оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше мужчин, чтобы сознательно уничтожить крымскотатарский народ.

У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированной территории: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов,

– призвал президент Украины.

Он также сказал людям, чтобы они:

любым способом прятались от российской мобилизации, избегали повесток, пытались выехать на свободную территорию Украины;

если же попали в российскую армию, – саботируйте любую вражескую активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию относительно оккупантов – их баз, штабов, складов с боеприпасами;

при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину.

ВСУ освободили на Востоке 9 000 квадратных километров: это около 400 городов и сел

С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают,

– сказал Владимир Зеленский.

Он попросил людей в дальнейшем делать все, чтобы такой помощи становилось больше:

передавать нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами;

передавать всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом;

помогать тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми.

"Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – пояснил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал в обращении, что:

приняли решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана;

23 сентября шесть иранских беспилотников сбили наши зенитчики воздушных командований "Восток" и "Юг". Еще один – противовоздушная оборона Военно-Морских сил;

ему поздно вечером 23 сентября доложили о сбитии зенитчиками командования "Юг" еще одного ударного иранского беспилотника.

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