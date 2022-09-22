Попередньо за це рішення проголосувала 101 країна. Саме тому президент України має можливість 21 вересня виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі відеозвернення.

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Зеленський виступає на Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у ніч проти 22 вересня заявив, що росія вчинила злочин проти України, проти наших людей. Саме тому наша держава вимагає справедливого покарання за злочини росії.

Президент України назвав формулу миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у аналогічних обставинах. Мовиться про:

покарання агресора;

захист життя людини;

відбудову безпеки та територіальної цілісності;

гарантії безпеки;

та рішучість боротись.

Росія боїться перемовин і бреше усім, лише щоб перечекати зиму

Володимир Зеленський заявив, що кремль зовсім не бажає справжніх переговорів, бреше усім та навіть не сподівається виконувати жодні домовленості. За словами президента України "перемовинами" окупанти лиш хочуть розтягнути конфлікт, сповільнивши свої відступи.

Росія бреше усім. Як це дуже типово і притаманно агресорам та терористам. Навіть якщо зараз росія говорить про перемовини – вони лиш хочуть уповільнити свої відступи,

– пояснив президент.

Президент додав, що росія хоче провести зиму на окупованих українських територіях. Ця можливість дасть їм час посилити оборону, підготуватися до наступних атак, нападів, Буч та Ізюмів. Також ворог може провести мобілізацію.

Володимир Зеленський також розповів про удари росії, зокрема й по ЗАЕС та про російський шантаж ядерною безпекою, а також енергоресурсами.

Необхідно позбутись основного фактору глобальної турбулентності ціноутворення, а саме енергетичного шантажу росією. Необхідно обмежити ціни, за якими росія експортує свої енергоресурси,

– заявив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що нафту та газ потрібно зробити звичайними товарами, бо зараз росія маніпулює ринками. Адже обмеження цін – це запобіжний захід для світу. Також президент:

закликав визнати, що росія є дерджавою – спонсором тероризму;

заявив, що усім потрібна рішучість;

росія говорить про перемовини, але й про квазіреферендуми та мобілізацію. Тобто кремль хоче війни;

подякував 101 державі, яка підтримала відеозвернення Зеленського в ООН.

Зеленський звертається до Генасамблеї ООН: онлайн трансляція

Росія була проти виступу президента України

Посол росії в ООН виступив проти дозволу для виступу Володимира Зеленського. Крім росії, проголосували проти також білорусь, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Сирія, Північна Корея.

Ба більше, інші країни відкинули поправку від білорусі, яка пропонувала заборонити будь-кому виступати із відеозверненнями.

Коротко про тематику виступу Зеленського на Генасамблеї ООН

Директор антикризової групи ООН Річард Гован заявив, що Володимиру Зеленському треба показати, що він розуміє занепокоєння світу стосовно продовольчої безпеки та продемонструвати бажання України допомогти світові з розв'язанням цих проблем.

Варто зазначити, що 19 вересня президент України затвердив список людей, які поїдуть від України на 77 сесію Генасамблеї ООН. Главою делегації буде очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Варто пригадати, що міністр закордонних справ України на сесії зустрінеться з очільниками МЗС Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Також він поговорить із експертами Ради міжнародних відносин та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главами МЗС у форматі Україна – Польща – Британія.

Дмитро Кулеба також зауважив, що українська делегація має три пріоритети: притягнення росії до міжнародної відповідальності за її злочини, зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, а також активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

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