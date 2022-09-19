20 вересня, початок 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН у місті Нью-Йорку, що в Сполучених Штатах Америки. Від України поїде 9 представників.

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Хто у складі делегації від України поїде в ООН

Своїм розпорядженням за 19 вересня Зеленський затвердив такий склад робочої групи:

Кулеба Дмитро Іванович – Міністр закордонних справ України, глава делегації;

Кислиця Сергій Олегович – постійний представник України при ООН, заступник глави делегації;

Джапарова Еміне Айяровна – перша заступниця очільника МЗС України;

Костін Андрій Євгенович – Генеральний прокурор;

Мережко Олександр Олександрович – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Чубаров Рефат Абдурахманович – голова Меджлісу кримськотатарського народу;

Вітренко Юрій Володимирович – керівник Головного управління з питань зовнішньої політики ОП;

Скуратовський Валентин Михайлович – директор Департаменту міжнародних організацій МЗС України;

Ташева Таміла Равілівна – Постійний Представник Президента України в Криму.

Окрім того, пунктом 2 цього розпорядження президент затвердив таємні директиви. Згідно з ними делегація має працювати упродовж всієї 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Що варто очікувати від чергової сесії Генасамблеї ООН

Нагадаємо, Зеленський назвав два питання, які обов'язково варто порушити під час засідань Організації Об'єднаних Націй:

ухвалення резолюції про відшкодування коштів за всю шкоду, що росія заподіяла Україні;

створення спеціального військового трибуналу, на якому судитимуть усіх злочинців цієї війни.

Відомо, що президент України зможе виступити перед Генеральною Асамблеєю через відеозвернення. За це рішення проголосувала 101 країна.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба також має багато роботи під час візиту. Він має зустріч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також – з очільниками МЗС Польщі та Британія.

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