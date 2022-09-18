Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters розповів, що очікує від зібрання. За його словами, готується кілька резолюцій, які будуть прийняті, інформує 24 канал.

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Я думаю, що важливі 2 пункти, які треба підняти на максимально високий рівень серед лідерів і отримати результат,

– сказав Зеленський.

За його словами, перший із цих пунктів – це знайти правильний механізм і підтримати резолюцію щодо повернення й відшкодування грошей від окупанта, всіх активів. Президент наголосив, що нам це дуже потрібно, але механізму ще нема.

Другий пункт – це резолюція щодо створення спеціального воєнного трибуналу проти злочинів і людей, які ті злочини зробили.

На майданчику ООН також треба проговорювати питання щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Зеленський переконаний, що це дуже важливо.

Президент виступить на Генасамблеї

Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі відеозвернення. За відповідне рішення проголосувала 101 країна. Представництво України в ООН пояснило запит на такий дозвіл війною, яку розпочала росія. Проти були 7 країн.

Повідомлялося також, що Рада Безпеки ООН може зазнати певних змін. Нововведення запропонували запровадити представники США, а пов'язані вони з агресією росії.

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