Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters рассказал, что ожидает собрания. По его словам, готовится несколько резолюций, которые будут приняты, сообщает 24 канал.

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Я думаю, что важны 2 пункта, которые нужно поднять на максимально высокий уровень среди лидеров и получить результат,

– сказал Зеленский.

По его словам, первый из этих пунктов – найти правильный механизм и поддержать резолюцию по возврату и возмещению денег от оккупанта, всех активов. Президент подчеркнул, что нам это очень нужно, но механизма еще нет.

Второй пункт – это резолюция по созданию специального военного трибунала против преступлений и людей, которые эти преступления совершили.

На площадке ООН также следует проговаривать вопрос о признании россии государством-спонсором терроризма. Зеленский уверен, что это очень важно.

Президент выступит на Генассамблее

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в режиме видеообращения. За соответствующее решение проголосовала 101 страна. Представительство Украины в ООН объяснило запрос на такое разрешение войной, которую начала россия. Против было 7 стран.

Сообщалось также, что Совет Безопасности ООН может претерпеть определенные изменения. Нововведения предложили ввести представители США, а связаны они с агрессией россии.

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