Соответствующая информация поступила от постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд во время брифинга. Она отметила, что официальный Вашингтон поддерживает введение реформ Совбеза ООН. Прежде всего речь идет о расширении географии, а также возможности использовать право вето.

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Россия нанесла удар по ООН

Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН,

– подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что атака россией Украины – "попытка властвовать в чистейшей форме". Более того, по ее мнению, это настоящее испытание для тех основополагающих принципов, которые создали в ООН.

В свете происходящих в Украине событий она объявила позицию США. В стране, активно поддерживающей нас в противостоянии россии, будут придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совбеза ООН". Речь идет о более активном взаимодействии с другими странами-членами организации и ее учреждениями. Кроме того, речь идет об отказе от использования вето. Этим правом можно будет воспользоваться лишь в крайних случаях.

Право на вето в Совбезе должны изменить

"Мы усилим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил произнесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", – подчеркнула она.

Томас-Гринфилд добавила, что в Совбезе должны улучшить трансляцию глобальной реальности. Не в последнюю очередь следует учитывать географическое представительство. Как отметила она, нужно будет проявлять гибкость, чтобы достигать компромиссов.

На данный момент запланированы консультации. В них примут участие Джо Байден, Энтони Блинкен. Они будут обсуждать "критические вопросы о реформе Совбеза и других органов ООН".

Добавим, что еще в апреле 2022 года членство россии в Совете ООН по правам человека было прекращено. В то же время, следует помнить, что страна-агрессор все еще оставляет за собой право вето в Совбезе ООН. И это несмотря на то, что Украина регулярно напоминает о том, что россию следует либо лишить права вето, либо вообще исключить.

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