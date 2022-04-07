Такое решение Генассамблея приняла 7 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кто поддержал, а кто выступил против

Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.

Среди тех, кто не поддержал решение Генассамблеи, уже традиционные "друзья" России – Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея, сама страна-агрессор, несколько африканских стран, Куба, Никарагуа, Вьетнам, Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие.



Результаты голосования Генассамблеи за приостановление членства России в Совете по правам человека / Скриншот

Дмитрий Кулеба выразил признательность тем, кто поддержал приостановку членства России в организации, поскольку военным преступникам в Совете по правам человека не место.

Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории,

– заявил Кулеба.

Напомним, что Совет по правам человека является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. Это международный правозащитный орган.

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