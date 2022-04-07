В Европарламенте предложили исключить Россию, цинично напавшую на Украину и совершающую геноцид, из влиятельных организаций, в которых страна-агрессор еще имеет право голоса.

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Полная и эффективная имплементация существующих санкций по всему ЕС и международным союзникам ЕС теперь должна быть приоритетом,

– подчеркнули в Европарламенте.

Депутаты Европейского парламента обратились к лидерам стран с призывом исключить Россию из G20, Совета ООН по правам человека, Интерпола, ВТО, ЮНЕСКО и других.

Это было бы важным признаком того, что международное общество не намерено просто вернуться к повседневным делам с государством-агрессором,

– заявили в Европарламенте.