Таке рішення Генасамблея ухвалили 7 квітня. про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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