Таке рішення Генасамблея ухвалили 7 квітня. про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зауважте Європарламент хоче виключити Росію з G20, Радбезу ООН, Інтерполу, СОТ і ЮНЕСКО
Генеральна асамблея ООН ухвалила своє рішення щодо долі Росії у Раді з прав людини. Її виключили з цієї організації.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Таке рішення Генасамблея ухвалили 7 квітня. про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зауважте Європарламент хоче виключити Росію з G20, Радбезу ООН, Інтерполу, СОТ і ЮНЕСКО