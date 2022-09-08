С такими заявлениями на заседании Совбеза выступил постпред России при ООН базилик небензя, передает 24 канал . Он утверждает, что Совбез должен обсудить "реальные угрозы международному миру и безопасности".

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Россия говорит об "угрозах" от западного оружия

Очевидно, что реальные угрозы исходят от России, однако небезразлично связывает все с "поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения в Украину".

По его словам, докладывать по этому поводу должен заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу. Россиянин говорит, что соответствующий запрос он пошлет постпредству Франции, председательствующей в Совете Безопасности ООН в сентябре.

Россия готовит провокации в Европе

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что россияне собираются устроить провокации на территории Европы. Для этого хотят использовать оружие, получаемое ВСУ от партнеров.

Таким образом, оккупанты хотят подорвать доверие к Украине в глазах Запада. Специалисты предостерегают, что высока вероятность совершения террористических актов или других преступлений под руководством российских спецслужб.

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