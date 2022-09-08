Із такими заявами на засіданні Радбезу виступив постпред росії при ООН василь небензя, передає 24 канал. Він стверджує, що Радбез має обговорити "реальні загрози міжнародним миру і безпеці".

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Росія говорить про "загрози" від західної зброї

Очевидно, що реальні загрози йдуть від росії, однак небензя пов'язує все із "постачаннями іноземними державами озброєнь і продукції збройного призначення в Україну".

За його словами, доповідати щодо цього має заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу. Росіянин каже, що відповідний запит він надішле постпредству Франції, яка головує в Раді Безпеки ООН у вересні.

Росія готує провокації в Європі

У Центрі протидії дезінформації попередили, що росіяни збираються влаштувати провокації на території Європи. Для цього хочуть використати зброю, яку отримують ЗСУ від партнерів.

Таким чином окупанти хочуть підірвати довіру до України в очах Заходу. Фахівці застерігають, що є висока ймовірність здійснення терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб.

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