Цього разу вирішили влаштувати провокації у Європі. В Центрі протидії дезінформації попередили, що для цього хочуть використати зброю, яку отримують ЗСУ від партнерів.

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Зважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію у Європі. Мета – підірвати довіру до України в очах Заходу,

– повідомили в Центрі.

За даними фахівців, є висока ймовірність здійснення терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб. Для цього вони хочуть використати західне озброєння нібито "надане Україні".

Якщо ці провокації будуть успішними, то російська сторона планує звинуватити Україну та використає міжнародні майданчики для спроби публічної дискредитації нашої держави.

ЦПД рішуче заявив, що все озброєння, яке надають нам країни-партнери перебуває під постійним наглядом, а фейки про крадіжки чи "продаж" – це дезінформаційна кампанія кремля.

Провокації зі сторони росії

На сайті російського міністерства оборони вказали координати усіх шкіл окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Там підло розповідають, що вони є мішенями для ЗСУ. Міський голова Іван Федоров казав, що окупанти хочуть зробити провокації в наших школах і потім звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Крім того, російські пропагандисти у вже звичній манері поширювали інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. Окупанти традиційно звинуватили у цьому українських захисників.

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