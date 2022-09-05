Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що цього тижня стало максимально помітно, наскільки кремль залучив свою агентуру.

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За словами Мусієнка, цього варто було чекати, всі ці агенти мають створити у ЄС дестабілізаційну ситуацію – росія залучить для цього усі ресурси.

"Ми помітили такі сигнали у Празі та Парижі – у Празі пройшли мітинги із проросійськими гаслами, а у Франції, одна із лідерок соціалістичної партії заявила про те, що "не все так адназначно", – каже він.

І ще важливо додати про третій елемент російського тиску – росія по суті відімкнула "Північний потік" і продовжує удавати, що проблеми не у неї, а в Європі. Росія намагається переконати наших європейських партнерів, щоб вони вмовили нас сісти за стіл перемовин,

– додає Олександр Мусієнко.

Мусієнко каже, що це класичний російський план, але він безуспішний сьогодні. У Європі є розуміння, хто відповідальний і хто розпочав агресію, додає він.

Але, на думку фахівця, росіяни і надалі проводитимуть такі "активні заходи" і долучатимуть до цього ще більше європейських політиків.

Антиукраїнський мітинг у Празі (Чехія)

У Чехії відбувся антиурядовий мітинг за участю 70 тисяч людей, які вимагали зменшення наслідків енергетичної кризи. В його організації чітко видно російський слід, але, крім того, організатори переслідують й інші цілі.

Обидві партії, які організували мітинг, є екстремістськими силами. Крайня права і крайня ліва (комуністи). Вони не представлені у парламенті, бо рік тому програли вибори.

Їх підтримала ще й опозиційна парламентська партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, яка вважається демократичною і проєвропейською. Він балотується на президентських виборах у січні, й може використати популістські заяви щодо високих цін на енергоносії заради перемоги.

Повний стрім із Олександром Мусієнком: дивіться відео